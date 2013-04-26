Минрегион хочет привлечь 1,5 млрд евро кредитов на модернизацию ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины отрабатывает с международными банками вопрос привлечения 1,5 млрд евро на модернизацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник в ходе конференции «Мероприятия по содействию реализации государственной Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы в обеспечении импортозамещения и энергоэффективности в строительной отрасли, промышленном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве» в пятницу.

«Строительство заработает только тогда, когда будет реальный заказчик, который будет иметь средства, у которого будет возможность эти средства вкладывать в строительство, обновление, модернизацию. Поэтому очень важной составляющей является задача… поставленная Президентом Украины Виктором Януковичем, по модернизации жилищно-коммунального хозяйства», - сказал министр.

По оценкам экспертов, емкость этого рынка составляет 400-600 млрд грн.

«Мы отрабатываем сейчас (возможность привлечения средств - УНИАН) со Всемирным банком, с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития. Тот пакет, который мы наработали на протяжении трех месяцев, составляет около 1,5 млрд евро... Это средства, которые нужно будет вложить в модернизацию, замену устаревшего оборудования», - отметил Г. Темник.

В частности, за два года на жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить 22 млрд грн.

«22 млрд грн за два года планируется направить на жилищно-коммунальное хозяйство. Это те средства, которые должны взять предприятия жилищно-коммунального хозяйства, должны составить бизнес-планы, сделать проекты. В министерстве работает специальное предприятие, которое поможет городам, в которых нет соответствующих специалистов, чтобы работать на уровне Всемирного банка, составить бизнес-планы, чтобы взять кредиты», - сказал глава Минрегиона.

Г. Темник добавил, что в 2012 году реализовывался пилотный проект «Развитие городской инфраструктуры» для коммунальных водоканалов в 14 городах Украины за счет займа Всемирного банка в размере 140 млн долл.

«Сейчас уже по некоторым проектам мы закончили. До конца года мы должны завершить этот проект. Эта модель по экономии отрабатывается. При расчетах 25-30% экономии, по некоторым проектам мы видим фактически 45-50% экономии. Мы должны отработать модель, когда тариф неизменный, когда мы вносим новую технологию, за этот счет мы сокращаем нерациональные расходы на электроэнергию, на дорогой природный газ», - уточнил министр.

Он сообщил, что в министерстве работает рабочая группа, которая разрабатывает модель возврата предприятиями ЖКХ заемных средств, поскольку предприятия являются убыточными, а тарифы - дотационными.

Как сообщал УНИАН, Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение на 2013 год 50 млрд грн под государственные гарантии. В частности, на 2013 год на ЖКХ запланировано 11 млрд грн.

Справка УНИАН. 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о предоставлении займа в размере 140 млн долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект направлен на повышение качества и надежности предоставления услуг путем ряда институционных изменений и реабилитации систем водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых отходов, а также улучшения экологической ситуации. Его участниками являются 14 коммунальных предприятий (водоканалов).

Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.