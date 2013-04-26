До конца года в Украине будут полностью обновлены государственные строительные нормы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины до конца 2013 года планирует полностью обновить государственные строительные нормы (ДБН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник в ходе конференции «Мероприятия содействия реализации государственной Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы в обеспечении импортозамещения и энергоэффективности в строительной отрасли, промышленном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве» в пятницу.

«У нас сейчас действует 222 ДБН еще со времен Советского союза. Поэтому задача - до конца года полностью их обновить. Мы 58 еврокодов приняли, и до 2015 года полностью их гармонизируем с нашим законодательством. У нас параллельно, с лета этого года, будет работать и наша национальная, и гармонизированная с европейскими стандартами законодательная база», - сказал глава Минрегиона.

Г. Темник отметил, что в министерстве разработан план поэтапного сокращения государственных строительных норм и перевод их в национальные стандарты.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года Минрегион заявлял о намерении пересмотреть государственные строительные нормы (ДБН) по строительству жилья для уменьшения потерь тепла в жилых домах.