Экс-президент "Киевгорстроя" Шилюк возглавил Строительную палату Украины

Глава правления одного из крупнейших столичных застройщиков «Домостроительный комбинат №4» (ДСК-4, Киев) Петр Шилюк избран на должность президента Строительной палаты Украины (СПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Шилюк сообщил журналистам в пятницу.

«Президиум принял решение о возобновлении работы. Строительная палата Украины вчера провела собрание, и собрание доверило президентство Шилюку», - сказал он.

До работы в ДСК-4 П.Шилюк занимал должность президента холдинговой компании "Киевгорстрой". ДСК-4 входит в состав ХК "Киевгорстрой".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинговой компании “Киевгорстрой”, 25 апреля т.г. на общем собрании СПУ вице-президентами палаты избраны Станислав Сташевский, Александр Омельченко, Иван Салий, Владимир Петренко, Игорь Кушнир, Тимофей Гиренко, Петр Сабашук, Николай Толмачев.

Также члены СПУ утвердили новую редакцию устава организации.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2012 года скончался президент Строительной палаты Украины, президент Конфедерации строителей Украины Владимир Поляченко.

Справка УНИАН. Строительная палата Украины создана в 2006 году для содействия и защиты интересов предприятий строительной отрасли Украины. По уставу и полномочиями организация наделена правами и обязанностями отраслевой торгово-промышленной палаты. Является одним из учредителей Конфедерации строителей Украины.