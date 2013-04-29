Продлены антидемпинговые меры в отношении импорта шифера из России

Украина продлила действие антидемпинговых мер относительно импорта асбестоцементных гофрированных листов (шифера) происхождением из Российской Федерации.

Об этом говорится в решении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№80 от 27 апреля 2013 года).

Как указывается в сообщении, 24 апреля т.г. комиссия рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины отчет, материалы и заключения о результатах пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта шифера из России в связи с окончанием срока их применения.

По результатам рассмотрения материалов комиссия установила, что в период применения антидемпинговых мер импорт российского шифера в Украину осуществлялся по демпинговым ценам. По данным проведенного министерством расследования, демпинговая маржа составляла от 10,5% до 49,3%.

Уровень применяемых антидемпинговых мер был достаточным для того, чтобы импорт шифера из России не причинял вреда национальному товаропроизводителю вследствие демпингового импорта.

При этом положение экспортеров и их экономические условия являются такими, при которых не исключается вероятность возникновения новых видов демпинга, что причинит вред украинскому производителю.

По оценкам комиссии, прекращение применения антидемпинговых мер, вероятно, будет способствовать продолжению действия демпинга и нанесению вреда.

В сообщении отмечается, что в рамках проведения пересмотра ни один производитель или экспортер шифера из России не изъявил желания сотрудничать с Минэкономразвития и предоставлять информацию.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Межведомственная комиссия по международной торговле поручила Министерству экономического развития и торговли пересмотреть антидемпинговые меры относительно импорта в Украину шифера из Российской Федерации по требованию ассоциации «Украинское хризотиловое объединение».

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