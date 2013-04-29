ТММ в 1-м квартале увеличила продажи недвижимости на 35%

Девелоперско-строительная компания ТММ в первом квартале 2013 года увеличила объем продаж недвижимости во введенных в эксплуатацию и строящихся объектах на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42,5 млн грн.

Как сообщается в переданном УНИАН сообщении, поступления от продаж в Киеве и Харькове составили 90% и 10% в общем объеме продаж компании соответственно.

Поступления от продаж ТММ направляет на обслуживание банковских кредитов, уплату налогов, выплату заработной платы и строительство текущих проектов компании.

Как сообщал УНИАН, девелоперско-строительная компания ТММ в 2012 году увеличила объем строительства в денежном выражении в 3 раза по сравнению с 2011 годом – до 281 млн грн.

В 2012 году поступления от продаж недвижимости в объектах ТММ увеличились на 24% по сравнению с 2011 годом - до 201 млн грн.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 года.