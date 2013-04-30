«Альтком» подписал контракты на строительство двух мостов и аэропорта в Туркменистане

ООО «Дорожное строительство «Альтком», входящее в финансово-промышленную группу «Альтком» подписало три контракта на строительство крупных инфраструктурных объектов в Туркменистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Альткома», данные контракты подписаны 25 апреля с «Туркменавтоёллары» («Туркменские автодороги») на строительство автодорожного моста общей протяженностью 1,6 тыс. м, с «Туркмендемирйоллары» (Туркменские железные дороги) на строительство железнодорожного моста общей протяженностью 1,75 тыс. м и «Туркменховаёллары» (Государственная национальная служба – Туркменские авиалинии) на строительство международного аэропорта пропускной способностью 500 пассажиров в час.

Специалисты компании уже приступили к работе на объектах – проводится заготовка материалов, строятся бытовые помещения для персонала, на стройплощадку завозится техника, монтируются бетонно-смесительные узлы, выполняется весь комплекс подготовительных работ, а также работы нулевого цикла. На строительстве планируется задействовать около 600 украинских и до 2 тысяч туркменских специалистов.

Завершение контрактов запланировано на 2016 год: строительство железнодорожного моста и международного аэропорта планируется закончить в феврале, а автодорожного моста - в августе 2016 года.

В пресс-службе напомнили, что подписанию данных контрактов предшествовали торжественные церемонии закладки памятных капсул на строительстве аэровокзального комплекса, автодорожного и железнодорожного мостов в городе Туркменабад (Туркменистан) в феврале 2013 года, в которых участвовали президенты Украины и Туркменистана.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр Тесленко и Сергей Павличев. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком». ООО «Дорожное строительство «Альтком» специализируется на строительстве и реконструкции дорог, мостов и взлетно-посадочных полос.