В Харькове в октябре 2013 года состоится заседание президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского председателя по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игоря Терехова.

По его словам, соответствующее решение 3 мая было принято в немецком городе Вюрцбург, где проходит Генеральная ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, в которой принимают участие 72 города.

«Во время заседания обсуждался вопрос проведения следующего заседания президиума, которое должно пройти в октябре 2013 года. Выбирали между Харьковом и французским Нанси, и с преимуществом в четыре голоса мы выиграли! За нас отдали голоса Анкара, Катовице, Ченстохова и другие города. Таким образом, следующее заседание президиума Ассоциации городов-обладателей Приза Европы состоится в Харькове», - отметил Терехов.

Справка УНИАН. Ассоциация городов-обладателей Приза Европы была основана 25 марта 1984 года в городе Удине (Италия). Организация является добровольным объединением всех городов-обладателей Приза Европы. Ее целью является установление тесных связей между членами организации. Минимум, один раз в год члены ассоциации встречаются в одном из городов-обладателей Приза Европы. Эти встречи - возможность обменяться опытом и расширить сотрудничество. Акцент делается на продвижение идей европейского единства и международного понимания.