Стоимость жилья на первичном рынке Киева в апреле снизилась на 1,5%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева в апреле 2013 года по сравнению с мартом т.г. снизилась на 1,54% - до 13 136 грн/кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

В то же время, за год (с апреля 2012 года по апрель 2013 года) цены на квартиры в новостройках Киева увеличились на 0,4%.

По оценкам аналитиков портала, если в марте дешевели квартиры эконом- и бизнес-класса, то в апреле они подорожали, а существенно снизились цены на квартиры премиум-сегмента, из-за чего и было зафиксировано снижение средних цен на первичном рынке недвижимости Киева.

В частности, в апреле жилье эконом-класса подорожало на 1,2%, до 10 078 грн/кв.м, бизнес-класса – выросло в цене на 0,29%, до 15 228 грн/кв.м, премиум-класса – подешевело на 1,4%, до 21 150 грн/кв.м.

По данным портала, в апреле к продаже предлагались квартиры 65 операторами в 125 объектах. Предложение квартир в апреле в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева снизилось на 6,2% и 7,5% соответственно относительно марта 2013 года. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 60%. Новостройки бизнес-класса составляют 26% от общего количества, премиум-класса – 14%. За месяц доля новостроек бизнес-класса уменьшилась на 1%, а премиум-класса - выросла на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева в марте 2013 года по сравнению с февралем снизилась на 0,88% - до 13 341 грн/кв. м.