Генпрокуратура потратит на ремонт своих зданий 10 млн грн

Генеральная прокуратура Украины 7 мая по результатам тендера заключила соглашение с компанией «Будвест Украина» на текущий ремонт зданий ГПУ на общую сумму 10,00 млн грн.

Об этом сообщает интернет-ресурс «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

По данным издания, в мае-июле должны отремонтировать пять офисов Генпрокуратуры по адресам: Резницкая, 13/15, Гусовского, 9, Гринченко, 3-Б, авиаконструктора Антонова, 2-А, Борисоглебская, 18.

Предусмотрена облицовка и нанесение штукатурки на стены, ремонт полов, подвесных потолков, замена дверей, сантехники, электропроводки и пр.

Издание информирует, что учредителями фирмы «Будвест Украина» является Павел Трохимчук, Евгений Шадура и Сергей Тихомиров.

С 2010 года в издании «Вісник державних закупівель» были опубликованы данные о строительных работах, заказанных Генпрокуратурой, по меньшей мере, на 208,06 млн грн.