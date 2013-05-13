Киевляне в апреле оплатили жилищно-коммунальные услуги более чем на 99%

В апреле 2013 года среди домов всех форм собственности, которые обслуживаются коммунальным предприятием «Главный информационно-вычислительный центр», уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом погашенной задолженности несколько повысился по сравнению с прошлым месяцем (98,31%) и составляет 99,36%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по сравнению с апрелем прошлого года уровень оплаты ЖКУ составил лишь 95,6%.

Городские власти отмечают, что увеличился уровень оплаты с учетом погашенной задолженности и среди домов коммунальной формы собственности - он составляет 99,90%. Превышен стопроцентный уровень оплаты среди домов коммунальной формы собственности в Днепровском (105,48%), Голосеевском (102,97%), Печерском (100,42%) и Дарницком (100,32%) районах.

Уровень текущей оплаты среди домов коммунальной формы собственности составляет 92,33%. В лидерах – Днепровский (96,84%), Голосеевский (95,83%) и Дарницкий (93,28%) районы.

На последних позициях в этом месяце оказались Соломенский и Святошинский районы. Они занимают последние позиции как по текущему уровню оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги, так и по уровню оплаты с учетом погашенной задолженности.

Кроме того, уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов ЖСК и ОСМД, которые обслуживаются в КП «ГИВЦ», в апреле также выше, чем в марте, и достиг 99,41% и 97,86% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года среди домов всех форм собственности, которые обслуживаются коммунальным предприятием «Главный информационно-вычислительный центр», уровень оплаты коммунальных услуг с учетом погашенной задолженности несколько повысился по сравнению с прошлым месяцем и составил 98,31%.

В феврале 2013 года уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов, которые обслуживаются в ГИВЦ, составил 96,83%.