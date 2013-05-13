Минрегион планирует привлечь 15 млрд грн у международных финансовых организаций

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено привлечь около 15 млрд грн у международных финансовых организаций на реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на брифинге в понедельник.

По его словам, министерство провело переговоры с рядом международных финансовых учреждений о возможности привлечения средств на развитие ЖКХ.

Темник напомнил, что в этом году планируется завершить проект Всемирного банка «Развитие городской инфраструктуры» на сумму 140 млн долл.

«Мы отработали около 2 тысяч проектов, которые мы предложили для продолжения сотрудничества со Всемирным банком. Они планируют продолжить нам реализацию следующего проекта. Он будет называться «Развитие городской инфраструктуры-2» и будет направлен на водоснабжение и водоотведение, твердые бытовые отходы. Также они предложили нам проект по теплоснабжению, где планируется привлечь около 300 млн долл.», - сказал министр.

Кроме того, отрабатывается проект совместно с Европейским инвестиционным банком по водоснабжению, водоотводу, теплоснабжению, энергоэффективности общественных зданий, твердым бытовым отходам и уличному освещению.

По словам Темника, Европейский банк реконструкции и развития предложил к реализации проект по водоснабжению и водоотводу.

«Всего мы уже наработали предложений о возможности привлечения средств около 15 млрд грн. Это средства, которые, в том числе, планируется привлекать под государственные гарантии», - сообщил министр.

Он уточнил, что схема возврата инвестиций предполагает, что средства от экономии энергоресурсов при неизменных тарифах вследствие реконструкции и модернизации объектов ЖКХ будут накапливаться на специальных счетах, с которых будут возвращаться инвесторам. Остаток средств будет направляться на реинвестирование.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины отрабатывает с международными банками вопрос привлечения 1,5 млрд евро на модернизацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение на 2013 год 50 млрд грн под государственные гарантии. В частности, на 2013 год на ЖКХ запланировано 11 млрд грн.