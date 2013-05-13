Кабмин одобрил сокращение сроков предоставления техусловий для строительства с 15 до 10 дней

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О регулировании градостроительной деятельности», сокращающий сроки предоставления технических условий для строительства с 15 до 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на брифинге в понедельник.

«Сегодня мы на Кабмине приняли изменения в закон об основах градостроительной деятельности, где сократили сроки предоставления технических условий с 15 до 10 дней, и ряд других мероприятий для возможности привлечения инвестиций в строительную отрасль», - сказал Темник.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2011 года вступил в силу Закон “О регулировании градостроительной деятельности”. Верховная Рада приняла этот документ 17 февраля 2011 г.

В январе 2012 года Минрегион заявил о завершении на законодательном уровне реформы градостроительной деятельности, которая предусматривает упрощение разрешительных процедур по строительству.