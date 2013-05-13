Гендиректором «ЭСТА Холдинг» назначен ее бывший исполнительный директор

Генеральным директором компании «ЭСТА Холдинг», управляющей компании группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ, назначен ее бывший исполнительный директор Максим Громадцов, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В рамках своих полномочий Громадцов будет осуществлять операционное управление компанией, а также стратегическое управление ключевыми активами и проектами группы «ЭСТА».

В пресс-службе также сообщили, что Николай Нестеренко, возглавлявший «ЭСТА Холдинг» с 2008 года, назначен на должность председателя наблюдательного совета группы «ЭСТА». Основной задачей набсовета станет утверждение ключевых стратегических решений бизнеса недвижимости группы СКМ, в частности, продажа-приобретение активов, назначение на руководящие должности.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), БЦ «Пушкинский» (Донецк), вторая очередь БЦ «Леонардо» (Киев), логистический комплекс (Днепропетровск), проект реконструкции ЦУМа на стадии реализации (Киев). Кроме того, в группу входит компания «ЭСТА Проперти Менеджмент», основной задачей которой является управление и эксплуатация функционирующих офисных помещений.