Минрегион планирует на 50% сократить потребления газа предприятиями ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено разработать общегосударственную программу по переходу предприятий жилищно-коммунального хозяйства на альтернативные виды топлива и сокращению на 50% на протяжении двух лет потребления природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на брифинге в понедельник.

По его словам, Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает переход предприятий ЖКХ на альтернативные виды топлива и сокращение потребления газа.

«Есть соответствующее поручение, которое мы сейчас отрабатываем относительно 50-процентного сокращения на протяжении 2 лет природного газа. До конца июня будут отработаны такие программы по каждой территории. Потом они будут сведены в общегосударственную программу», - сказал министр.

Справка УНИАН. По данным компании «Укртрансгаз», Украина в январе-марте 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9% - до 18,801 млрд кубометров с 20,640 млрд кубометров.

Объем потребления газа жилищно-коммунальным хозяйством остается неизменным - на уровне 8,8 млрд куб. м в год.