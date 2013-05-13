Девять регионов Украины начали строительство микрорайонов доступного жилья

В Украине на девяти земельных участках из 43 отобранных началось строительство жилых микрорайонов, которые могут участвовать в государственных программах обеспечения жильем граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на брифинге в понедельник, 13 мая.

«Уже начато строительство на 9 земельных участках в Днепропетровске, Донецке, Львове, Николаеве, Одессе, Харькове, Севастополе, Киеве и Киевской области», - сказал министр.

Темник уточнил, что речь идет о строительстве микрорайонов.

Он уточнил, что на 43 земельных участках, планируется построить около 200 домов на 22 тысячи квартир.

«Сейчас 23 тысячи семей отрабатывает свое участие в этих программах. На реализации есть 3 тыс. квартир в домах, введенных в эксплуатацию. Участие в программах принимают 392 жилых дома на 16 тыс. квартир», - отметил Темник.

Глава Минрегиона пояснил, что строительство микрорайонов происходит комплексно, с участием государства, местных властей и инвесторов.

Также министерство отработало и предоставляет регионам типовые проекты для строительства жилья.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года Минрегион заявлял о том, что для строительства жилья в регионах местными властями отобрано 628 площадок на 1,7 тыс. га земли, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Для массового строительства доступного жилья планировалось создать государственного заказчика. Также рассматривалась идея о том, что для строительства в регионах заказчиками могут выступать местные органы власти.