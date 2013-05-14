В Киеве проверят реконструированные торговые центры

Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве ведет проверку торговых центров, в которых была проведена реконструкция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник инспекции Госархстройконтроля в Киеве Сергей Кучер журналистам во вторник.

По его словам, инспекция продолжает проверку ТРЦ «Караван» в Киеве и выписала предписание с уплатой штрафа и требованием прекращения эксплуатации объекта.

«На данный момент новый собственник вышел на контакт и в полной мере разрабатывает проектную документацию, чтобы узаконить данную реконструкцию», - сказал Кучер.

Он добавил, что в торговом центре была проведена реконструкция фасадов и надстроены внутренние антресоли. «У нас больше вопросов не к фасадам, а к антресолям», - уточнил начальник инспекции ГАСК в Киеве.

Кучер также сообщил, что в стадии узаконивания реконструкции или достроек также находится развлекательный центр «Ультрамарин».

Как сообщалось в СМИ, Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве требовала закрыть торговые центры «Караван», «Магеллан» и «Ультрамарин», а также целый ряд ресторанов из-за отсутствия разрешительной документации.

Владельцы должны были закрыть ТРЦ и рестораны, выплатить штраф, доработать и согласовать документацию и только после этого открыть их вновь.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины разрешил компании DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского приобрести долю в управляющей компании сети ТРЦ «Караван».