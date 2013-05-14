Вилкул: квартиры по программам доступного жилья могут подешеветь на 20-40%

Стоимость квартир, строящихся в рамках программ «Доступное жилье», может сократиться на 20-40% в результате экономии на проектах, бесплатного выделения земли и подведения инженерных коммуникаций за счет бюджета.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, сообщили УНИАН в секретариате Кабинета министров.

По его словам, с начала года количество строительных площадок в рамках реализации программ «Доступное жилье» выросло в 9 раз. Сегодня разработано 77 проектов многоэтажных домов на более 6,6 тысяч квартир.

В частности, строительство доступного жилья ведется в Днепропетровске (жилой массив Левобережный), Донецке (ул. Багратиона), Киевской области (Вышгород, ул. Набережная), Львове (ул. Роксоланы), Николаеве (ул. Гражданская), Одесской области (Южный, II микрорайон), Харькове (ул. Дача), Киеве (4А микрорайон жилого массива Позняки), Севастополе (Камышовая бухта).

Вилкул отметил, что для снижения стоимости жилья Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало проекты строительства повторного применения, что уменьшает затраты на проектные разработки.

Также в регионах за счет бюджета подводятся коммуникации (электрические сети, сети водоснабжения и водоотвода) к строительной площадке. Кроме того, под строительство в рамках программ «Доступное жилье» бесплатно выделяется земля. Это позволяет на 20-40% сократить стоимость квадратного метра жилья в этих домах.

По данным Вилкула, всего в регионах уже подготовлено 43 земельных участка для строительства 194 жилых домов общей площадью более 1,2 млн кв м на 22 тысячи квартир.

Как сообщал УНИАН, в Украине на девяти земельных участках из 43 отобранных началось строительство жилых микрорайонов, которые могут участвовать в государственных программах обеспечения жильем граждан.