Количество сданных в аренду квартир в Киеве в апреле выросло на 12%
18:53, 14 мая 2013Недвижимость
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В Киеве в апреле 2013 года сдано в аренду 1530 квартир, что на 12% больше показателя марта 2013 года, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.
Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (46% сделок), 36% приходится на двухкомнатные квартиры и 18% - на объекты с тремя комнатами и более.
Максимальное количество сделок (42%) приходится на квартиры стоимостью от 4,5 до 7 тыс. грн в месяц, 40% - в ценовой категории до 4,5 тыс. грн и 18% - в категории свыше 7 тыс. грн.
Напомним, в марте 2013 года в Киеве было сдано в аренду 1 365 квартир.
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