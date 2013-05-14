Рада упростила регистрацию земельных участков

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка государственной регистрации вещных прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности в связи с их разграничением».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 363 из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом вносятся изменения в законы «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О Государственном земельном кадастре» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Законом вводится бесплатность предоставление выдержки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество органам исполнительной власти и органам местного самоуправления во время проведения государственной регистрации права собственности государства или территориальной общины на указанные земельные участки, а также вводится бесплатность внесения сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра по обращению соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Законом также регулируются вопросы относительно земельных участков, кадастровые номера которых были определены (в том числе на основании технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющих право на земельный участок), но не присвоены до 1 января 2013 года.

Кроме того, законом регулируется вопрос государственной регистрации вещных прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые передаются в собственность, пользование, в том числе на условиях аренды, а также возобновление ранее заключенных договоров аренды земельных участков; вопрос госрегистрации вещных прав на земельные участки, право собственности на которые зарегистрировано в Государственном реестре земель.