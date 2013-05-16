Полтава осталась без горячей воды из-за долгов за газ

В Полтаве из-за долгов компании «Полтаватеплоэнерго» за газ перед «Полтавагаз» город остался без горячей воды.

Об этом сообщили в пресс-службе «Полтаватеплоэнерго». По их данным, отсутствие услуги горячего водоснабжения для населения Полтавы 14 и 15 мая является следствием прекращения газоснабжения на котельных предприятия «Полтаватеплоэнерго» со стороны «Полтавагаз».

«Необходимо отметить, что уровень расчетов «Полтаватеплоэнерго» за потребленный природный газ с начала 2013 года составил более 50%, что превышает средний показатель по Украине. Расчеты населения за этот же период превысили 97%»,- сказано в сообщении пресс-службы. Вместе с тем, предприятие не сообщает сумму задолженности.

Однако руководство «Полтаватеплоэнерго» заверяет, что обеспечит расчеты за текущее потребление природного газа и до начала следующего отопительного сезона полностью рассчитается с имеющейся задолженностью.

«Администрация предприятия при поддержке областной государственной администрации и органов местного самоуправления принимают меры по восстановлению в ближайшее время централизованного горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города. Предприятие приносит свои извинения за временные неудобства», - сказано в сообщении.

В ПАО «Полтавагаз» ситуацию не комментируют.