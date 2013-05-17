Информация о запрете эксплуатации ТРЦ «Караван» в Киеве не соответствует действительности – собственник сети

Информация о запрете эксплуатации торгово-развлекательного центра «Караван» в Киеве не соответствует действительности, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании DCH, которая является собственником сети ТРЦ «Караван».

«Информация, распространенная некоторыми СМИ о запрете эксплуатации столичного ТРЦ «Караван», не соответствует действительности. Все ТРЦ сети – объекты, находящиеся в Киеве, Харькове, Днепропетровске, – работают в обычном режиме», - подчеркнули в DCH.

Напомним, как сообщалось в СМИ, инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве требовала закрыть торговые центры «Караван», «Магеллан» и «Ультрамарин», а также целый ряд ресторанов из-за отсутствия разрешительной документации.

Справка УНИАН. Сеть ТРЦ «Караван» включает в себя три ТРЦ - в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Общая площадь объектов превышает 200 000 кв. м. В 2013 году совладельцем сети стал харьковский бизнесмен Александр Ярославский, являющийся бенефициаром группы DCH.

DCH – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных бизнес-групп, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. В структуру активов DCH входят компания «XXI Век», гостиница Khаrkiv Palace 5*, сеть ТРЦ «Караван», Международный аэропорт «Харьков», авиаперевозчик «Харьковские авиалинии» и регбийный клуб «Олимп».