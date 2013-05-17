Объем предложения жилья на вторичном рынке Киева в апреле вырос на 2,8%

В Киеве объем предложения жилья на вторичном рынке недвижимости в апреле 2013 года вырос на 2,8% по сравнению с мартом 2012 года, говорится в обзоре рынка купли-продажи квартир в Киеве компании Real Druzi, переданном агентству УНИАН.

Как и ранее, наибольшим спросом у покупателей пользовалось жилье эконом-класса в спальных районах: однокомнатные квартиры стоимостью до 50 тыс. долл., двухкомнатные стоимостью до 75 тыс. долл. и трёхкомнатные ценовой категории до 90 тыс. долл.

По данным агентства, за год (с апреля 2012 г. по апрель 2013 г.) средняя заявленная стоимость квадратного метра квартир снизилась на 2,4%, а по сравнению с мартом 2013 года выросла на 0,5%. В апреле 2013 года средняя заявленная стоимость жилья Киева составила 2146 долл./кв.м.

В апреле 2013 года средняя реальная стоимость квадратного метра квартир была значительно ниже средней заявленной во всех районах Киева (в пределах от 4,2% до 48,9%). Самая значительная разница средней реальной и средней заявленной стоимости квадратного метра была у квартир, расположенных в Шевченковском районе (48,9%).

Как сообщал УНИАН, по данным Real Druzi, средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за год (с февраля 2012 г. по февраль 2013 г.) снизилась на 3,7% - до 2136 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.