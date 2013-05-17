Строительные предприятия Украины сокращают объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,2% - до 13,743 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 13% - до 6,613 млрд грн.

В частности, объем работ по строительству жилых зданий снизился на 3,4% - до 2,453 млрд грн, а по строительству нежилых зданий сократился на 17,8% - до 4,16 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений упал на 19,1% - до 7,129 млрд грн.

Госстат отметил, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 84,3% от общего объема, работы по капитальному ремонту - 8,1%, а по текущему ремонту - 7,6%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 29,1% - до 3,045 млрд грн, выполнив 22,2% от общего объема работ в стране.

Справка УНИАН. По данным Госстата, строительные предприятия Украины в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократили объемы работ на 14% - до 62,28 млрд грн.