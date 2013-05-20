Стоимость аренды офисов в Киеве в апреле выросла на 3%

Средняя заявленная стоимость аренды офисных площадей в Киеве в апреле 2013 года выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2013 года — до 19,06 долл./кв. м.

Об этом говорится в обзоре рынка аренды коммерческой недвижимости в Киеве компании Real Druzi, переданном агентству УНИАН.

По данным компании, за год (с апреля 2012 г. по апрель 2013 г.) стоимость аренды офисных помещений Киева увеличилась на 14,1%.

По оценкам Real Druzi, в апреле 2013 года 65% арендаторов коммерческой недвижимости интересовались офисными помещениями. В структуре предложения коммерческой недвижимости также лидировали офисные помещения: их доля в апреле составила 64%.

В апреле самая высокая средняя заявленная стоимость аренды квадратного метра офисов Киева была в центральных районах: Печерском (26,58 долл.) и Шевченковском (25,60 долл). Дешевле всего сдавали в аренду офисы в Деснянском (13,57 долл.) районе.

По прогнозам компании, в мае наибольшую долю в структуре спроса и предложения коммерческой недвижимости столицы, как и ранее, будут занимать объекты офисной недвижимости. Существенных колебаний средней заявленной арендной ставки квадратного метра объектов коммерческой недвижимости в компании не ожидают.

Как сообщал УНИАН, по данным Real Druzi, средняя заявленная стоимость аренды офисных площадей в Киеве в первом квартале 2013 года выросла на 8,2% по сравнению с первым кварталом 2012 года — до 17,87 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.