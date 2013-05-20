Программа аренды жилья с правом выкупа поможет решить проблему недостроев – эксперт

Государственная программа «Аренда жилья с правом выкупа», принятие которой ожидается в мае, может стать катализатором завершения строительства замороженных жилищных объектов.

Такое мнение высказал председатель совета директоров M CONSULTING GROUP Валерий Мещеряков, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Поскольку новая социальная программа нацелена на первичную недвижимость, для строительных компаний это будет хорошим импульсом и подтверждением источника финансирования для окончания строительства тех объектов, которые сейчас находятся в незавершенной стадии», - цитирует Мещерякова пресс-служба компании.

Кроме того, эксперт считает, что при удачном старте программы через 1-1,5 года начнется финансирование новых объектов, ориентированных под эту программу.

«Программа станет хорошим мотиватором для строительной отрасли, особенно для системных застройщиков, которые строят массово в больших объемах. Для них это при существующей ликвидности рынка будет являться мощным импульсом для реализации их жилья», - прогнозирует Мещеряков.

Как сообщал УНИАН, в Государственном ипотечном учреждении (ГИУ) ожидают запуска госпрограммы аренды жилья с правом выкупа под 3% в мае 2013 года. Она предусматривает компенсацию из бюджета процентной ставки (между ставкой рефинансирования ГИУ и ставкой в 3% для покупателя). Главными преимуществами программы для покупателей чиновники называют отсутствие первого взноса и относительно небольшой ежемесячный платеж. По данной госпрограмме будет приобретаться новое, сданное в эксплуатацию жилье на первичном рынке, полностью готовое для проживания.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение на реализацию программы обеспечения граждан жильем путем аренды с правом выкупа под 3% годовых 6,6 млрд грн под государственные гарантии, из которых 1 млрд грн в 2013 г. (для приобретения 3 030 квартир), 5,6 млрд грн - в 2014 г. (для приобретения 16 970 квартир).