Попов говорит, что столичные «хрущевки» пока сносить не будут

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов не прогнозирует в ближайшие два года массовой реализации проектов по реконструкции или сносу “хрущевок”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в интервью журналистам.

“Для того чтобы эту программу запустить, нужно иметь определенную ситуацию на рынке жилья. Если такая ситуация позитивная, она позволяет эти проекты делать исключительно как небюджетные, как коммерческие. В принципе, город готов организационно, чтобы запустить такие программы, но сегодня их не будет. Потому что они невыгодны”, - прокомментировал Попов.

В то же время председатель КГГА отметил, что в столице “есть случаи, когда мы отдельно те или иные кварталы, районы, небольшие территории за последние два года таким образом модернизировали, построили новые дома”.

“Но это не решает вопроса. Мое виденье: 2013-2014 год у нас массово эта программа не пойдет. Возможно, если в 2014 году она не только в Киеве, но и в других городах получит государственную поддержку, тогда это можно запустить на конвейер. Но на сегодняшний день пока мы этого сделать не можем”, - подчеркнул Попов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году главный архитектор Киева Сергей Целовальник проинформировал, что председатель КГГА поручил Главному управлению градостроения и архитектуры разработать варианты участия города в программах реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда.

В свою очередь, заместитель начальника этого ГУ Андрей Вавриш назвал две проблемы, мешающие реконструкции «хрущевок»: правовое регулирование вопроса отселения территорий и инвестиционная составляющая, связанная с экономической целесообразностью вкладывать в такие проекты. По его словам, Попов выдвинул задание проанализировать весь спектр существующих проблем, разработать лучшие варианты участия города в этих программах, в том числе и формат взаимодействия с инвестором. В частности, и разработать предложения относительно изменения правового поля.

Вавриш отметил, что для инвестора существуют огромные риски участия в подобных проектах, поскольку, согласно законодательству, один жилец может ограничить отселение всех территорий.

Справка УНИАН. Еще в конце 2006 года тогдашний вице-премьер-министр, министр строительства, архитектура и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Рыбак назвал 2007 год годом сноса «хрущевок». По его словам, Минстрой уже готовит соответствующую программу.