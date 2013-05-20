На вторичке Киева подешевели двухкомнатные квартиры

С начала весны двухкомнатные квартиры на вторичном рынке жилья Киева снизились в цене на 11%, сообщили корреспонденту УНИАН аналитики сайта бесплатных объявлений Slando.

По их данным, стоимость двухкомнатных квартир на столичном рынке вторичного жилья в мае составила в среднем 100 тыс. долл., тогда как в марте средняя цена «двушки» составляла 112 тыс. долл. Аналитики отмечают, что самые доступные предложения в столице начинаются от 45 тыс. долл.

Средняя стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 5%, до 161,5 тыс. долл., тогда как в марте их предлагали за 170,3 тыс. долл. Эксперты отмечают, что цены на «трешки» в Киеве стартуют от 70 тыс. долл. и достигают миллиона долларов.

Менее всего в столице подешевели однокомнатные квартиры – всего на 3%. В мае средняя стоимость однокомнатных апартаментов снизилась до 61 тыс. долл., по сравнению с 63 тыс. долл. в марте.

Напомним, согласно данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросла на 2,3%, до 1956 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Slando.ua – доска частных интернет-объявлений украинцев, входит в крупный холдинг электронной коммерции Аllegro Group Ukraine.

В состав Allegro также входят специализированные проекты: Aukro.ua - площадка для покупок и продаж в Интернете; Prom.ua - всеукраинский торговый центр в Интернете; PayU - процессинговый центр, предоставляющий платежные решения для интернет-бизнеса; Vcene.ua - сайт для выбора товаров и сравнения цен интернет-магазинов Украины; ModnaKasta – онлайн шоппинг-клуб.