Из 289 высаженных в Киеве каштанов только два - сорта “Бриотти”. Прокуратура расследует подмену

В соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени академика Александра Фомина, из 289 высаженных этой весной в Киеве каштанов только два оказались сорта “Бриотти”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник председателя КГГА Александр Мазурчак на брифинге в Киеве.

“Вопрос в том, где могла быть такая подмена. То ли с итальянской стороны была завезена такая партия, или подмена была сделана уже у нас, в Украине. Сейчас расследованием занимается прокуратура. Дело на контроле председателя КГГА”, - сообщил Мазурчак.

По его словам, столичная администрация повела тендер, который выиграло ООО “Профессиональный садовник”. Эта компания должна была поставить Киеву саженцы каштанов сорта “Бриотти”, закупленных у итальянской фирмы.

Вместе с тем, по словам Мазурчака, из завезенных каштанов 18 оказались сорта Баумана, 11 — Глобра и только два - “Бриотти”, остальные - обыкновенный белый каштан.

Советник Попова сообщил, что из-за этого инцидента планируется уволить руководителя Шевченковского управления «Киевзеленстроя».

“Или он причастен к этой подмене, или же не обеспечил контроль за поставкой растений”, - сказал он.

Мазурчак подчеркнул, что КГГА имеет три версии событий: у украинской фирмы был сговор с итальянцами на поставку не тех деревьев; подмена была сделана уже в Украине и третья версия — политические мотивы для дискриминации Попова.

Мазурчак заявил, что планируется снять образцы почвы из-под корней деревьев, вместе с которой они были привезены в Киев, и таким образом определить итальянские это каштаны или выращены в Украине.

Он сообщил, что каштаны сорта “Бриотти” стоят на треть дороже, чем обыкновенные белые каштаны: один саженец “Бриотти” - 430 евро, один саженец белого каштана — 300 евро.

Однако он отметил, что экономических потерь из этой аферы город не понес, поскольку пока была заплачена половина суммы от указанной в договоре. Общая сумма составляет 980 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов «Бриотти», стойких к минирующей моли, в апреле высадили обычные конские каштаны белого цвета. По их мнению, некоторые растения вряд ли доживут до конца лета.

«Об этом свидетельствует состояние каштанов, которые недавно посадили на Крещатике: они уже стали усыхать и некоторые из них вряд ли доживут даже до конца лета», - объяснил эксперт НЭЦУ Александр Соколенко. Также он отметил, что в отличие от саженцев каштанов, которые были высажены в торжественной обстановке на Крещатике в начале апреля, сорт «Бриотти» имеет красные цветы и листья другой формы. Однако некоторые растения, которые уже зацвели, имеют обычные белые свечи и характерные для конского каштана семидольные листья.

Экологи обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться в закупках каштанов «Бриотти» для Киева.

17 мая в прокуратуре Киева сообщили, что начата проверка по поводу закупки каштанов, высаженных на главной улице столицы.

Кроме того, специалистам фитосанитарной инспекции дано поручение проверить деревья на наличие болезней и установить, отвечают ли высаженные каштаны сорту, прописанному в договорах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.