Черкасский «Азот» намерен до конца года завершить 1-й этап реконструкции канализации Черкасс

Одно из крупнейших украинских химических предприятий черкасский «Азот», входящий в группу Ostchem, до конца этого года намерен завершить первый этап реконструкции системы очистки воды и модернизации канализационной системы Черкасс, вложив в проект 23,5 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия со ссылкой на председателя правления «Азота» Виталия Склярова, эта модернизация позволит повысить надежность отвода городских стоков из Черкасс и существенно снизить риски загрязнение окружающей среды.

«Программа по реконструкции городской канализационной системы – наш крупнейший экологический проект. Мы уже инвестировали основную сумму – порядка 21 млн грн и еще 2,5 млн грн вложим до конца 2013 года, чтобы завершить запланированое», – заявил Скляров.

В частности, до конца года «Азот» завершит замену аварийного участка трубопровода вдоль улицы Чигиринской, а также полностью отремонтирует и модернизирует все коллекторы, которые транспортируют стоки города от главной насосной станции на очистные сооружения предприятия.

В рамках программы «Азот» уже отремонтировал 11 км городских канализационных коллекторов, установил два новых коллектора диаметром 700 мм от проспекта Химиков до ул. Чигиринской, что позволило возобновить работу главной насосной станции города (обеспечивает отвод сточных вод из Юго-Западного региона Черкасс).

ПАО «Азот» занимается очисткой стоков Черкасс с 1992 года. Через очистные сооружения предприятия проходит 70 тыс. куб. м воды в сутки.

Для реконструкции городской канализации «Азот» использует современные технологии. В частности, в селе Красная Слобода, в зоне подтопления грунтовыми водами, «Азот» заменил километровый отрезок стального трубопровода на современный, для производства которого применяются пластиковые трубы с высокой пропускной способностью и сроком эксплуатации до 50 лет.

Поэтапная реконструкция черкасской городской канализации проходит в рамках программы «Сохрани свой город», которую инициировал собственник Group DF Дмитрий Фирташ.

Справка УНИАН. ПАО «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

Ostchem – управляющая компания, которая координирует работу предприятий азотной химии Group DF, среди которых и ПАО «Азот». Крупнейшим конечным акционером ПАО «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.