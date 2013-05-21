В Киеве упростят процедуру передачи многоквартирных домов в управление совладельцев

Киевская городская государственная администрация намерена упростить процедуру передачи многоквартирных домов в управление объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Петр Пантелеев в ходе круглого стола по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

«До этого дома передавались на баланс ОСМД только по решению Киевсовета, и эта процедура была довольно длительной. Поэтому на ближайших сессиях Киевсовета будет рассмотрен вопрос по упрощению этой процедуры», - отметил Пантелеев.

Кроме того, по его словам, специалисты КГГА войдут в специальную межведомственную рабочую группу, задачей которой станет решение вопросов функционирования ОСМД, включая законодательную неопределенность, содержание ОСМД, начисление собственникам квартир и нежилых помещений платы за предоставленные услуги без учета показаний счетчиков.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год 300 млн грн на льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов.

Справка УНИАН. Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) — юридическое лицо, созданное владельцами для содействия использованию их собственного имущества и управления, содержания и использования неделимого и общего имущества. Определяется законом Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома».