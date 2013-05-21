В Украине за 4 месяца продали земли на 27,3 млн грн

В Украине в январе-апреле 2013 года продано 174 земельных участка несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности общей площадью 71,52 га за 27,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Как указывается в сообщении, на земельных торгах продано 9 земельных участков государственной и коммунальной собственности общей площадью 1,53 га стоимостью 777,53 тыс. грн, прав аренды на 12 земельных участков общей площадью 28,46 га, годовой размер арендной платы за которые составляет 99,8 тыс. грн, 5 прав суперфиция на земельные участки общей площадью 0,02 га, размер годовой платы за пользование которыми составляет 25,3 тыс. грн, 1 право эмфитевзиса на земельные участки общей площадью 27,36 га, размер годовой платы за пользование которыми составляет 28,1 тыс. грн.

По данным ведомства, в государственный и местные бюджеты за январь-апрель 2013 г. поступило 102,7 млн грн от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности с учетом уплаты отсрочки по ранее проданным земельным участкам, в том числе в государственный бюджет - 6,8 млн грн.

В частности, от продажи земельных участков на земельных торгах местные бюджеты пополнились на 1,293 млн грн, поступления от платы за пользование земельными участками выросли до 87,45 тыс. грн.

Председатель Госземагентства Украины Сергей Тимченко отметил, что с начала года земельные торги в Украине проводятся в четко очерченных правовых рамках без всяких ограничений и оговорок.

Он напомнил, что на законодательном уровне вопрос, связанный с продажей земельных участков и прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) на земельных торгах, урегулирован со вступлением в силу закона № 5077-VI «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона» от 5 июля 2012 года.

Однако фактически земельные торги разблокированы с 1 января 2013 года, когда вступили в силу законы «О Государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», поскольку подготовка лотов к проведению земельных торгов предусматривает обязательность государственной регистрации земельного участка в соответствии с законом «О Государственном земельном кадастре» и обязательность регистрации вещного права на земельный участок в соответствии с законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает, что поступления в сводный бюджет от продажи в 2013 году участков несельскохозяйственного назначения или прав на них составят 2,27 млрд грн.