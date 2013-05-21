Украина будет строить объекты для Евробаскета-2015 за деньги украинских инвесторов

Павлоград. Многофункциональные спортивно-развлекательные объекты для проведения в Украине чемпионата Европы по баскетболу 2015 года будут строиться преимущественно за счет средств украинских частных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Павлограде заявил журналистам Президент Украины Виктор Янукович.

По его словам, в Украине к “Евробаскету-2015” будет построено 6 таких комплексов.

“Работы будут финансироваться в соответствии с государственной программой. Государство выделяет земельные участки и частично финансирует проектные работы. Все остальное будет строиться за счет частных украинских инвесторов”, - отметил Президент. По его словам, сегодня в Днепропетровске он принял участие в церемонии закладки капсулы в фундамент новой спортивно-развлекательной арены к “Евробаскету-2015”, которая будет построена в 2014 году.

“Сегодня в Днепропетровске “Евробаскет” сделал свой первый шаг”, - отметил Президент.