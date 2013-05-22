В Киеве за благоустройство сквера возле театра им. Франко переплатили 96 тыс. грн

Прокуратура Печерского района столицы начала уголовное производство в отношении должностных лиц коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН), которые почти на 96 тыс. грн завысили стоимость выполнения работ по капитальному ремонту сквера на площади И.Франко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, установлено, что в октябре 2011 года коммунальным объединением «Киеввзеленстрой» с КП СЗН Печерского района Киева был заключен договор подряда по капитальному ремонту сквера в Печерском районе.

В дальнейшем на основании акта приёмки выполненных работ коммунальное объединение уплатило озеленителям почти 96 тыс. грн бюджетных средств.

Однако, как выяснилось при проведении прокурорской проверки, часть финансовых документов была датирована апрелем-июнем 2011 года.

Таким образом, КП завысило стоимость выполненных работ, включив в акт приёмки работ затраты, которые не подтверждены данными бухгалтерского учета.

Сведения о совершении должностными лицами КП СЗН уголовных правонарушений внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - «Злоупотребление властью или служебным положением.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.