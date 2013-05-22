Реконструкцию иловых полей Бортнической станции аэрации проверит спецкомиссия

Киевсовет создал временную контрольную комиссию по изучению ситуации вокруг реконструкции иловых полей Бортнической станции аэрации (БСА).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 22 мая на заседании сессии горсовета. За него проголосовали 87 из 98 зарегистрированных в зале депутатов.

Комментируя это решение, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль отметил, что в состав комиссии включены представители почти всех депутатских фракций, также к участию в работе будут приглашаться представители БСА, профильных департаментов КГГА, подрядчик работ по укреплению дамб иловых полей и эксперты.

Главой временной комиссии избран Москаль. Депутат напомнил, что 21 февраля этого года Киевсовет своим решением выделил около 20 млн грн на реконструкцию дамб иловых полей БСА.

“Средства выделялись срочно для того, чтобы работы по подсыпке дамб можно было выполнить, пока был замерзший грунт. В настоящее время мы не имеем информации, были ли выполнены эти работы, и как освоены средства”, - подчеркнул Москаль.

По его словам, комиссия должна выяснить причины аварии на БСА, которая произошла в начале апреля, и разработать комплекс мероприятий с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.

По его словам, спрогнозировать ситуацию практически было невозможно.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Бориспольском районе Киевской области на не эксплуатируемом иловом поле №3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал» в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы, что привело к потере ее стойкостных характеристик и прорыву. Произошла утечка на 1,9 гектара прилегающей территории. Утечка воды прекращена путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промыва.

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