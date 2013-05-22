В Харькове выделили землю под строительство тренировочной базы к Евробаскету-2015

В Харькове горсовет выделил 1,16 га земли под строительство тренировочной базы к Чемпионату Европы по баскетболу 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на сессии приняли депутаты Харьковского городского совета.

Тренировочная база будет находиться на проспекте Маршала Жукова, 2б рядом с главным объектом Евробаскета-2015 в Харькове площадкой «Харьков-Арена».

Тренировочная база будет представлять собой крытую баскетбольную площадку с необходимой инфраструктурой.

Земля выделена госпредприятию «Ледовые арены», которое занимается строительством типовых тренировочных баз в городах Украины, в частности в Харькове, задействованных в чемпионате Европы по баскетболу. Строительство будет вестись за средства государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В марте Кабинет министров определил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта спортивных сооружений и физкультурно-спортивной инфраструктуры и организационных мероприятий на 2013 год по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Средства, в частности, выделят на проектирование и реконструкцию здания Дворца спорта в Киеве, универсально-зрелищного спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске, а также проектирование и строительство тренировочных баз в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Харьковской областях.

Планируется, что на строительство 6 спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове для проведения в Украине чемпионата Европы по баскетболу частные инвесторы израсходуют около 4,3 млрд грн.

В Харькове об участии в финансировании строительства спортивной арены заявил президент ФК «Металлист», владелец группы компаний «ВЕТЕК» Сергей Курченко.

Государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн.