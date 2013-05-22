Готовится проект модернизации теплоснабжения Донецкой области за 31 млн евро

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) готовится к внедрению под государственные гарантии проекта «Модернизация теплоснабжения в Донецкой области» общей стоимостью 31 млн евро, сообщается на сайте Минрегиона.

«Целью проекта является обеспечение снижения потребления энергоресурсов до 30% за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, оптимизация расходов с целью снижения себестоимости тепловой энергии и повышения рентабельности котельных и предприятия в целом», - цитирует пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ – главу аппарата Григория Семчука.

Он уточнил, что к участию в проекте отобраны 15 городов Донецкой области: Краматорск, Дружковка, Дзержинск, Енакиево, Славянск, Шахтерск, Ясиноватая, Волноваха, Дебальцево, Димитров, Кировское, Ждановка, Красный Лиман, Торез и Новоазовск.

Семчук также добавил, что соответствующее проектное предложение уже подано на рассмотрение Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области разработано 46 проектов модернизации систем теплоснабжения стоимостью почти 1 млрд грн.

В Донецкой области тепловую энергию для потребителей в настоящее время производят 1995 котельных, из которых 61% работают на природном газе и 39% - на альтернативных видах топлива.