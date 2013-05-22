Глава Полтавской области: отсутствие горячей воды - результат "кабальных" договоров "Нафтогаза"

Губернатор Полтавской области Александр Удовиченко считает ситуацию с отключением горячей воды в регионах результатом "кабальных" договоров НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге в Полтаве.

«Да, я согласен с газовиками, что есть сегодня, с одной стороны, бездоговорное потребление газа. Но почему так? Потому, что «Нафтогаз» предложил кабальный договор. Сегодня нет договоров ни в Кременчуге, ни в Лубнах и так далее", - сказал он.

Губернатор пояснил, что компания "Нафтогаз Украины" предлагает газоснабжающим предприятиям покупать газ по завышенным ценам.

«Нафтогаз» предложил по населению вот что: газ для населения он предложил покупать по 5000 гривен, а не по 1500 гривен, как указано в законах. Это же технологический газ, говорят они. И покупают его слишком дорого. Но если так, то измените закон", - подчеркнул Удовиченко.

Губернатор отметил, что "Нафтогаз" издал внутренний указ, обязывающий газоснабжающие предприятия действовать по новым правилам.

"Они издали внутренний указ №288 и всех гонят туда. Он приостановлен. Сегодня все с «Нафтогазом» находятся в судах. «Нафтогаз» проиграл первую инстанцию и апеллирует. При этом нагло продолжает всех нагибать. У нас нет ресурса покрытия этих затрат. По области это 95 млн грн долга, который нечем компенсировать. Заставить директора теплоэнерго подписать такой договор - это антизаконная позиция. Потом его привлекут к ответственности. Поэтому Полтава стала как самый дисциплинированный регион и, с другой стороны, как самый упорствующий «Нафтогазу», и с нами так поступают и хотят пустить этим путем, но мы не идем», - сказал Удовиченко.

В то же время губернатор отметил, что в более 1000 домов снова подключена горячая вода. «14 мая горячую воду отключили. Сейчас включаем. Уже 2/3 жилищного фонда включено. Это сегодня результат наших действий – действий областной власти и правительства», - сказал Удовиченко.

Он также сообщил, что направил письмо премьер-министру Николаю Азарову о ситуации с горячим водоснабжением Полтавы и знает, что в правительстве подписано протокольное поручение, в котором премьер-министр потребовал обеспечить возобновление горячего водоснабжения по всей стране.

УНИАН обратился за комментарием в "Нафтогаз", ответ до сих пор не получен.

Как сообщал УНИАН, отсутствие услуги горячего водоснабжения для населения Полтавы с 14 мая стало следствием прекращения газоснабжения на котельных предприятия «Полтаватеплоэнерго» со стороны «Полтавагаза».

В «Полтаватеплоэнерго» сообщили, что уровень расчетов предприятия за потребленный природный газ с начала 2013 года составляет более 50%, что превышает средний показатель по Украине. Расчеты населения за этот же период превысили 97%. Руководство «Полтаватеплоэнерго» заверило, что обеспечит расчеты за текущее потребление природного газа и до начала следующего отопительного сезона полностью погасит имеющуюся задолженность.

В ПАО «Полтавагаз» ситуацию не комментировали.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.