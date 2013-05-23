Кабмин выделил 684 млн грн на строительство и реконструкцию 145 объектов в регионах

Кабинет министров утвердил перечень приоритетных проектов развития в регионах в 2013 году, согласно которому в стране будет построено и реконструировано 145 объектов на сумму 684,2 млн грн, сообщила пресс-служба правительства.

В перечень этих объектов вошли больницы, школы, детсады, жилые дома, художественные учреждения, а также объекты дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта.

«Развитие регионов - это один из приоритетов стратегии развития Украины. Правительство выделило финансирование в размере более 680 млн грн на строительство и реконструкцию 145 объектов в областях. Проведенные работы позволят расширить и обновить инфраструктуру городов и районов страны, а также обновить социально важные объекты», - цитирует пресс-служба вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Как ранее сообщал УНИАН, в Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусмотрено выделение 46,9 млрд грн на мероприятия в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.