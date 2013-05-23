Законодательство о наружной рекламе устарело и требует модернизации - эксперты

Закон о рекламе, принятый еще в 2003 году, требует модернизации, поскольку сдерживает инвестиции в эту отрасль. Такое мнение высказал УНИАН исполнительный директор Ассоциации наружной рекламы Украины (АНРУ) Артем Биденко.

"Прошло 10 лет, за это время многое поменялось. Сейчас закон не соответствует нормам", - сказал он, отметив отсутствие норм, позволяющих инвестировать в рекламные носители, демонтировать их в связи с задолженностями и т.д.

"Города давят бизнес", - считает Биденко. При этом он подчеркнул, что когда упадет количество рекламы, ее стоимость вырастет.

С ним согласился директор рекламной компании "Довира Аутдор" Александр Сытник.

"Однозначно наружная реклама будет дорожать, что вызовет уход с рынка мелких игроков", - сказал он.

По его словам, идет укрупнение рынка наружной рекламы. Так, в результате слияний и поглощений со временем на этом рынке останутся несколько наиболее крупных компаний-операторов наружной рекламы, которые смогут инвестировать в новые формы подачи наружной рекламы. "Сегодня в Украине инвестируют в развитие 3-4 компании", - сказал Сытник, отметив, что проблема рекламной отрасли не только в отсутствии инвестиций в данный бизнес, но и в отсутствии четкого законодательства.

Как сообщал УНИАН, Киев в 2012 году получил в свой бюджет около 100 млн грн от размещения рекламы, в том числе 96,6 млн грн - от внешней рекламы и 0,15 млн грн - от рекламы на транспорте.

Справка УНИАН. Ассоциация наружной рекламы Украины (АНРУ) является Всеукраинской общественной организацией, объединяющей компании, работающие на рынке наружной рекламы. Основана в 1998 году как Ассоциация предприятий внешней рекламы Украины на базе шести крупнейших операторов наружной рекламы. Сегодня ассоциация является самым крупным органом саморегулирования в этой области, включая 17 полных участников, 5 ассоциированных членов и 2 профессиональные исследовательские компании, областные организации в Запорожье, на Волыни и Закарпатье.

Компания «Довіра» создана в 1990 г. с целью разработки и реализации проектов в медиасфере. В настоящее время она обладает интегрированным ресурсом для проведения рекламных и PR-кампаний локального и национального масштаба.

С 2001 года началось формирование сети наружной рекламы, в 2005 г. была создана компания «Довіра Аутдор». Сегодня сеть собственных носителей включает более 1500 плоскостей формата 3х6, охватывает Киев, областные центры и малые города Украины.