В Киеве на территории агрокомбината "Пуща-Водица" появится новый микрорайон

Киевсовет утвердил детальный план территории будущего многофункционального жилого района на 388,5 га земель государственного агрокомбината “Пуща-Водица”, которые прилегают к ул. Маршала Гречко и просп. Правды в Подольском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 22 мая.

За утверждение разработанного в “УкрНИИпроектреставрация” ДПТ проголосовали 76 из 96 зарегистрированных в зале депутатов.

В основных характеристиках ДПТ указано, что численность населения нового района составит почти 63 тысячи человек. Жилой фонд, который будет создан в городке, - 1,87 млн кв. метров (33 тыс. квартир). Предусмотренная этажность застройки - 12-23 этажа.

Планируется построить детские дошкольные заведения на 2 тыс. 140 мест, общеобразовательные школы на 7 тыс. 170 мест, а также поликлиники из расчета 1,5 тыс. посещений за смену, стационар на 890 коек.

В ДПТ отмечено, что зеленые зоны общего пользования будут располагаться на 35 га. Указано, что протяженность линий наземного общественного транспорта составит 12,7 км.

В проекте решения Киевсовета отмечается, что с 29 апреля по 13 мая 2013 г. Подольской РГА проводились общественные слушания относительно ДПТ. Предложения к разработанному документу принимались до 13 мая, но по состоянию на 14 мая ни одного не поступило.