Янукович повысил Семчука до первого замглавы Минрегиона
17:45, 23 мая 2013Недвижимость
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Григория Семчука первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, освободив его от должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - руководителя аппарата.
Еще одним указом Президент назначил Андрея Билоусова заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины - руководителем аппарата.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
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