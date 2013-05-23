Янукович повысил Семчука до первого замглавы Минрегиона

Президент Украины Виктор Янукович назначил Григория Семчука первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, освободив его от должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - руководителя аппарата. Еще одним указом Президент назначил Андрея Билоусова заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины - руководителем аппарата. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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