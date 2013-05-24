В Житомире на два дня отключат воду

В Житомире сегодня на два дня отключат воду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, речь идет об отключении централизованного водоснабжения воды в Житомире для выполнения плановых работ на объектах и сетях КП «Житомирводоканал».

Согласно сообщению, в Житомире в выходные дни будет отсутствовать водоснабжение с 23 часов 24 мая до 12 часов 26 мая. В городе не будет воды из-за аварийно-технических работ, которые состоятся в переулке Каменный спуск.

Во время ремонта водогона по улице Каменный спуск бригады КП «Житомирводоканал» привлекут в целом 26 единиц техники и около 70 работников этого предприятия.

На период отключения воды бригады водоканала обещают провести также ремонтные работы на 22 объектах города, а на 8 объектах - заменить водогонные сети.

Специалисты управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета считают временное отключение водоснабжения Житомира вынужденным шагом для того, чтобы решить проблему возникающей периодически утечки воды в переулке Каменный спуск в Житомире. Также временное отключение водоснабжения Житомира позволит провести ряд профилактических мероприятий на сетях водоснабжения и теплоснабжения, сетях жилищного фонда.

На период отключения воды власти города призвали житомирян сделать ее двухдневный запас.