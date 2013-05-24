При закупке каштанов для Крещатика выявлены махинации на 1 млн грн. Открыто уголовное производство

По результатам проверки, проведенной по поручению прокуратуры Киева относительно закупки каштанов, высаженных на Крещатике, установлены факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти 1 млн грн. Об этом сообщила начальник отдела прокуратуры города Киева Леся Багинская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, по ее словам, проверкой установлено, что в конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев деревьев каштана конского мясокрасного Бриотти.

По документам, из 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев были закуплены за государственные средства на общую сумму почти 1 млн грн.

В дальнейшем, не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, указанному в договорах, должностные лица КП перечислили на расчетные счета частного предприятия названную сумму.

Таким образом, в действиях коммунальщиков видится растрата бюджетных средств, а со стороны руководства ООО «Профессиональный садовник» - их присвоение.

«В результате указанных злоупотреблений бюджету столица нанесены масштабные убытки, которые практически равняются 1 000 000 гривен», – отметила Багинская.

Сведения о совершении уголовного правонарушения столичной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – «Присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением».

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям киевской милиции.

Как сообщалось, 17 мая прокуратурой Киева была начата проверка по поводу закупки столичными должностными лицами каштанов сорта Бриотти.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2013 года генеральный директор “Киевзеленстроя” Михаил Царенко сообщил, что до 1 мая “Киевзеленстрой” планирует посадить 106 каштанов Бриотти на Крещатике.

Он отметил, что компания UDP подарила столице в целом 115 саженцев сорта мясокрасного Бриотти, то есть, есть запас саженцев в случае, если отдельные деревья не приживутся.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что одно дерево стоило компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было израсходовано около 690 тыс. грн.

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

Как сообщала «Лига.Новости» со ссылкой на Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ), некоторые растения едва ли доживут до конца лета.

«Об этом свидетельствует состояние каштанов, которые недавно высадили на Крещатике: они уже начали усыхать, и некоторые из них вряд ли доживут даже до конца лета», - объяснил эксперт НЭЦУ Александр Соколенко. Также он отметил, что в отличие от саженцев каштанов, которые были высажены в торжественной обстановке на Крещатике в начале апреля, сорт Бриотти имеет красные цветы и листья другой формы. Однако некоторые растения, которые уже зацвели, имеют обычные белые свечи и характерные для конского каштана семичастные листья.

Экологи обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться в закупках каштанов Бриотти для Киева.

21 мая советник головы КГГА Александр Мазурчак сообщил, что в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени академика Александра Фомина, из 289 высаженных этой весны в Киеве каштанов лишь два оказались сорту “Бриотти”.

“Вопрос в том, когда могла быть такая подмена. То ли с итальянской стороны была завезена такая партия, то ли подмена была сделана уже у нас, в Украине. Сейчас расследованием занимается прокуратура. Дело на контроле председателя КГГА”, - сообщил Мазурчак.

По его словам, столичная администрация провела тендер, который выиграло ООО “Профессиональный садовник”. Эта компания должна была поставить в Киев саженцы каштанов сорта “Бриотти”, закупленные у итальянской фирмы.

Вместе с тем, по словам Мазурчака, из завезенных каштанов 18 оказались сорта Баумана, 11 — Глобра и только два - “Бриотти”, остальные - обычный белый каштан.

Советник Попова отметил, что в связи с данным инцидентом планируется уволить руководителя Шевченковского управления «Киевзеленстроя».

“Он или причастен к этой подмене, или же не обеспечил контроль за поставкой растений”, - сказал он.

Он добавил, что каштаны сорта “Бриотти” стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец “Бриотти” - 430 евро, один саженец белого каштана — 300 евро.

Однако он отметил, экономических потерь из-за этой аферы город не понес, поскольку была выплачена пока только половина суммы от указанной в договоре. Общая сумма составляет 980 тыс. грн.