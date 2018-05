В Ялте к концу 2014 года завершат строительство комплекса резиденций «Дипломат»

Международная девелоперская компания One Baltic Investment Group в четвертом квартале 2014 года планирует завершить в Ялте строительство комплекса элитной курортной недвижимости «Дипломат» стоимостью более 100 млн долларов США, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Согласно сообщению, общая площадь объекта, расположенного в поселке Ливадия, составит 3 га, включая прогулочные зоны и оборудованный пляж, а площадь всех жилых и нежилых помещений достигнет 46 тыс. кв. м.

Проектом строительства, по информации пресс-службы, предусматривается возведение 7 жилых корпусов и административного здания, в котором расположатся инфраструктурные объекты.

Строительство комплекса было начато в первом квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Компания One Baltic Investment Group создана в 2007 году. Она осуществляет инвестиции в строительство и реконструкцию объектов элитной коммерческой и жилой недвижимости на территории стран Балтики, России и Украины

В структуру One Baltic Investment Group входят компании One Baltic Global Investment ltd., One Baltic Investment management и «Добро Плюс».