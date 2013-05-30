«Укрречфлот» арендовал почти 2,5 тыс. кв. м офисов в Киеве

Акционерная судоходная компания «Укрречфлот» подписала договор на аренду 2,4 тыс. кв. м офисных помещений в бизнес-центре «Риальто» (Киев, ул. Новоконстантиновская, 18).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании DTZ, которая в сделке представляла интересы девелопера бизнес-центра ISTIL Group (Киев).

Согласно сообщению, договор был подписан в январе 2013 года.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением, ремонтом судов.

DTZ входит в состав UGL Services, являющейся подразделением компании UGL Limited, которая занимается аутсорсингом проектирования и строительства, имущественными услугами, управлением активами, управлением проектами и техническим обслуживанием государственных учреждений и корпораций во всем мире.