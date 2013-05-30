В Украине полностью обновили градостроительную документацию

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что в регионах Украины завершено обновление градостроительной документации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Виннице.

«На начало года по стране лишь 22% территорий имели актуализированную градостроительную документацию. Могу сказать, что на 1 июня все 100% населенных пунктов Украины имеют актуализированную градостроительную документацию. А значит четкое зонирование, четкая возможность развиваться по градостроительным документациям, по генеральным планам, уходить от бюрократических проволочек, от двоякости толкования, что должно быть на той или иной территорий», - сказал он.

Вилкул также добавил, что благодаря этому за 4 месяца этого года начато строительство более чем 4 тыс. объектов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ранее Вилкул поручил к 1 июня обеспечить 100% обновление градостроительной документации в регионах Украины.