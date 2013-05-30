Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в апреле сократилась до 12,8 млрд грн

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в апреле 2013 года по сравнению с мартом уменьшилась на 7,6% - до 12,8 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, уменьшение объемов задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. А средний срок задолженности составил 3 месяца.

При этом средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного собственника личного счета в апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9,8% - до 356 грн, с учетом среднего показателя потребленной электроэнергии на уровне 150 кВт\ч.

Как сообщил Госстат, в январе-апреле 2013 года украинцы уплатили за ЖКУ 16,8 млрд грн, что составляет 98,7% начисленных за этот период сумм.

«Среди регионов наивысший уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Закарпатской, Львовской, Сумской и Черкасской областях (104,4-112,2%), самый низкий – в Харьковской, Волынской областях и АРК (92,9-94,5%)», - говорится в сообщении.

При этом в январе-апреле 2013 года были подписаны 27,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 93,5 млн грн, причем сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 56,8 млн грн. В целом по Украине с 2003 года было подписано 3,18 млн таких договоров на сумму 2,86 млрд грн. Сумма платежей по ним составила почти 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в марте 2013 года по сравнению с февралем на 2,8%, составив 13,9 млрд грн.