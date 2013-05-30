Права жителей общежитий на приватизацию жилья не соблюдаются

В Украине не соблюдаются права жителей общежитий на приватизацию жилья и саботируется поручение Президента Украины Виктора Януковича о реализации соответствующих прав.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент «Ассоциации жителей общежитий Украины» Анатолий Будник.

По его словам, в стране игнорируется закон «Об обеспечении реализации жилых прав жителей общежитий».

«Более того, местные органы власти саботируют поручение Президента Украины от 6 декабря 2010 года относительно обеспечения реализации прав на жилье граждан, проживающих в общежитиях. В результате, законное право жителей общежитий на приватизацию помещений не соблюдается», - сказал Будник.

Также, по его словам, арендная плата за комнаты в украинских общежитиях зачастую необоснованно завышается. Не прекращаются и случаи незаконного выселения жителей.

Будник отметил, что законодательные механизмы для пресечения таких действий существуют, однако на практике они не реализуются.

Это подтвердил и заместитель директора департамента жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг Юрий Осипец.

«Там где местные органы видят в общежитии предмет наживы – они делают все для того, чтобы не дать людям приватизировать жилье. Они игнорируют законы и любые другие нормативные акты, напрямую нарушая права жильцов», - сказал Осипец.

Участники пресс-конференции призвали государственные органы власти обратить внимание на проблему и задействовать все возможные рычаги влияния на местные органы власти для реализации прав жителей общежитий.

Напомним, согласно поручению Президента от 6 декабря 2010 года предполагается принять безотлагательные меры по обеспечению реализации гражданами, на которых распространяется действие Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий», права на приватизацию занимаемого жилья, а также недопущению случаев незаконного выселения, переселения и отселения таких граждан из общежитий без предварительного предоставления им (их семьям) другого жилья, пригодного для постоянного проживания.

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2012 года Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг считают, что принятие данного закона позволит завершить процесс приватизации жильцами комнат в общежитиях к 2016 году.