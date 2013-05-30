В Украине за 1-й квартал введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья

В первом квартале 2013 года в Украине введено в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья, что на 47,5% превышает показатель аналогичного периода 2012 года, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Дмитрий Исаенко, ссылаясь на данные Государственной архитектурной инспекции Украины.

Новые данные, по словам замминистра, не совпадают с показателями, опубликованными Государственной службой статистики, в связи с тем, что из большинства регионов в установленный срок информация в Госстат поступила не в полном объеме.

Согласно новым данным Госархстройинспекции, озвученным заместителем министра, наибольшие объемы принятого в эксплуатацию жилья зафиксированы в АР Крым – 399 тыс. кв. м, Киевской области – 290 тыс. кв. м, городе Киеве – 280 тыс. кв. м и Одесской области – 238 тыс. кв. м.

Меньше всего жилья было сдано в Черкасской области – 14 тыс. кв. м, Кировоградской области – 18 тыс. кв. м, Николаевской области – 28 тыс. кв. м и Харьковской области – 39 тыс. кв м.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-марте 2013 года, по данным Государственной службы статистики, было введено в эксплуатацию 2,1 млн кв. м жилья, что на 0,4% больше соответствующего периода 2012 года.

В 2012 году в Украине было введено в эксплуатацию 10,7 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше показателей 2011 года.