В шести областях Украины из-за ненастья обесточены 398 населенных пунктов
11:00, 01 июня 2013Недвижимость
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Сегодня ночью в шести областях Украины в результате сильных дождей и шквалистых порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 398 населенных пунктов.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 261 населен пункт, в Киевской – 83, в Житомирской – 23, в Винницкой – 20, в Николаевской – 7, в Волынской – 4.
К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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